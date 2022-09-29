Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu!

Trabzon’da korkunç bir kaza meydana geldi. Arsin ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mehmet Güngörmüş, eşi Emine Güngörmüş, 6 yaşındaki oğlu Ömer Güngörmüş ve 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza Trabzon Arsin ilçesinin Yanbolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü Mehmet Güngörmüş, kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, ardından yoldan 50 metre aşağıya uçtu.Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.Kazada araç sürücüsü Mehmet Güngörmüş, eşi Emine Güngörmüş, 6 yaşındaki oğlu Ömer Güngörmüş ve 3 yaşındaki oğlu Yavuz Selim Güngörmüş ekiplerin uzun uğraşları sonrasında araçtan güçlükle çıkartılarak ambulanslarla Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Arşatırma Hastanesi'ne kaldırıldı.KAHREDEN HABER: BİR AİLE YOK OLDU!Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Güngörmüş, eşi Emine Güngörmüş, 6 yaşındaki oğlu Ömer Güngörmüş ve 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Öte yandan Mehmet Güngörmüş, eşi Emine Güngörmüş'ün öğretmen olduğu öğrenildi.