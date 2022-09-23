485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ ilinde 'Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale' Operasyonu başlatıldı.Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.