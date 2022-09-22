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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı. İki lider, eşleriyle birlikte poz verdi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
Ekleme: 22.09.2022 - 21:55 Güncelleme: 22.09.2022 - 22:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı. İki lider, eşleriyle birlikte poz verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN YURDA DÖNDÜ!

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarının ardından yurda dönen Başkan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşılamıştı.
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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın resepsiyonuna katıldı!
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