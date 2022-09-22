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Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı!

Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Ekleme: 22.09.2022 - 17:10 Güncelleme: 22.09.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı!
Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.
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