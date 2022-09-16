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Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Semerkant'ın yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

Ekleme: 16.09.2022 - 20:26 Güncelleme: 16.09.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk...
Özbekistan programında Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, tarih ve geleneğin canlandırıldığı 'ebedi şehri' ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk...

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından geziye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'Tarihin ve geleneğin yeniden yaşatıldığı ebedi şehirde değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Emir Timur zamanının Semerkant'ına doğru bir yolculuğa çıktık. Ebedi şehrin sokakları, çarşısı ve insanları o dönemin ruhunu birebir yansıtıyor. 6'ncı yüzyıla ait Soğd Düğünü canlandırması ile adeta görsel bir şölen izledik. Gelenek ve göreneklerin bu denli korunarak geleceğe aktarılıyor olması çok kıymetli. Dost ve kardeş Özbek halkına samimi misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum.'

Emine Erdoğan'dan 'Ebedi Şehir'de tarihe yolculuk...
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