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Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri açıkladı! 'Siyasi komplo kurbanıyım'

Yunanistan'da telefonu Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkan muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis, hükümeti suçlayarak "siyasi komplo kurbanı" olduğunu söyledi.

Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri açıkladı! 'Siyasi komplo kurbanıyım'
Ekleme: 31.08.2022 - 19:23 Güncelleme: 31.08.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri açıkladı! 'Siyasi komplo kurbanıyım'
Andrulakis, SKAI Radyo'ya verdiği mülakatta, dinleme skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin Başbakan Kiryakos Miçotakis'e suçlamalarını yineleyen Andrulakis, eski EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ile ilgili tüm yasal süreçleri izleyeceğini, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de başvuracağını dile getirdi.

Andrulakis, Başbakan Miçotakis'in 'Maksimu Sarayı'ndaki kiracı' olduğuna dikkati çekerek, 'Kiracı gibi davranmayı öğrenmeli, Yunan halkına şantaj yaparak ve her türlü kamu çıkarını, hukukun üstünlüğünü ve rasyonel düşünceyi ihlal ederek mülk sahibi gibi değil.' dedi.

Gelecek genel seçimden önce dinleme skandalının tüm detaylarıyla aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Andrulakis, 'Siyasi bir komplonun kurbanıyım.' ifadesini kullandı.

Dinleme skandalı

EYP'nin, Andrulakis ile finans gazetecisi Thanasis Koukakis'in telefonlarını 'Predator' adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

Kontoleon, 'bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik' gerekçesiyle, Miçotakis'in 'sağ kolu' ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim.' ifadesini kullanmıştı.

'İç ve dış güçler' iddiası

EYP'in çalışmalarını savunan Miçotakis, 'Ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler var. Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim.' şeklinde konuşmuştu.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis'e, 'Ülkeyi uluslararası alanda rezil ettiniz. Andrulakis dış güçlerin ajanı mı? Ulusal güvenlik için tehlike mi? Cevap vermekle yükümlüsünüz.' ifadeleriyle yüklenmişti.

Andrulakis, daha önce de bir siyasetçi olarak gizliliğinin açıkça ihlal edildiğini belirterek, Miçotakis'e 'Kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli olarak kaçınıyor.' suçlamasını yöneltmişti.

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