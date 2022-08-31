Şehit Yılmaz Dikmen dualarla anıldı

Şırnak Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli iken teröristlerin keskin nişancı tüfeği ile açtığı ateş sonucu 30 Ağustos 2015 tarihinde şehit düşen Polis Memuru Yılmaz Dikmen'in ailesi tarafından anma programı düzenlendi. Anma programı, şehidimizin de kabrinin bulunduğu Yuva mezarlığındaki kabri başında Şehit Cengiz Topel Cami Müezzin Kayyımı Hüseyin tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla başladı. Yapılan duaların ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.DİKMEN KİMDİR?Şehidimiz Yılmaz Dikmen, 13 Şubat 1971 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlköğrenimini İsmet Aydınlı İlköğretim Okulunda, Orta öğretimini Atatürk Orta Okulunda, Lise öğrenimini ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde göreve başladı.1994 yılında Kıbrıs'ta askerlik görevini tamamlamasına müteakiben tekrar Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevine devam etmiştir.1996 yılında Van İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2000 yılında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2014 yılında Şırnak İli Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmıştır.Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapma da iken 07 Temmuz 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerle girilen saldırıda kahramanca savaşıp iki teröristi etkisiz hale getirerek kendisi de yaralanmış, tedavisi yapılıp hava değişimi için baba ocağına dönmüştür.Tedavi süreci tamamlanan Şehidimiz Yılmaz Dikmen 17 Temmuz'da tekrar Silopi ilçesindeki görevine başlamıştır.Şehidimiz Yılmaz Dikmen, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli iken teröristlerin keskin nişancı tüfeği ile açtığı ateş sonucu 30 Ağustos 2015 tarihinde devletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma uğruna Şehitlik mertebesine ulaştı.Evli ve 2 çocuk babası olan şehidimiz, Nur Caminde düzenlenen törenle Yuva aile mezarlığına defnedildi.