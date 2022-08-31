Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Testinin beş gün önce pozitif çıktığını bildiren Bakan Koca, 'Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.' dedi.