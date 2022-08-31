Başsavcılıktan Fatih Özer’e gözaltı kararı

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından Türk makamlarınca iade süreci başlatıldı.BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI TALİMATIThodex soruşturmasını titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ise Faruk Fatih Özer'le ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğunu ve Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edileceği bilgisini verdi.Bu bilgiden hareketle yakalandığında yani Türkiye'ye ayak basmasıyla 1 gün süreyle gözaltına alınması ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gözaltı talimatı verdi.