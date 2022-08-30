Yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer'in ilk görüntüleri
Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in o anlarına ilişkin ilk görüntüler yayınlandı.
Kripto piyasasındaki binlerce kişiyi madur ederek 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Bakan arayıp bilgi verdi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi.
İade işlemleri başlatıldı
Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.' bilgisi paylaşıldı.
Bilgiyle birlikte Özer'in yakalandığı anlara ilişkin de görüntüler yayınlandı.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Bakan arayıp bilgi verdi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi.
İade işlemleri başlatıldı
Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.' bilgisi paylaşıldı.
Bilgiyle birlikte Özer'in yakalandığı anlara ilişkin de görüntüler yayınlandı.