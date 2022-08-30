Yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer'in ilk görüntüleri

Kripto piyasasındaki binlerce kişiyi madur ederek 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı.Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi.Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.' bilgisi paylaşıldı.Bilgiyle birlikte Özer'in yakalandığı anlara ilişkin de görüntüler yayınlandı.