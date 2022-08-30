Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

TARKANEBRU GÜNDEŞHAMDİ ALKANACUN ILICALI“30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”SEDA SAYANESER YENENLERHANDE ERÇELKENAN DOĞULU