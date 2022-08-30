Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
100 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.
TARKAN
EBRU GÜNDEŞ
HAMDİ ALKAN
ACUN ILICALI
“30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”
SEDA SAYAN
ESER YENENLER
HANDE ERÇEL
KENAN DOĞULU