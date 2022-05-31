Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan'a forma hediye etti!

Dünya Tütünsüz Günü etkinliği kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olan Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan'a kendi formasını hediye etti.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, 'Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliğine katıldık. Kendisine Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11 başladığım maçın formasını hediye ettim.Gençlere örnek olabilmek ve tütüne hayır diyebilmek için bana bu fırsatı veren, davet eden ve yakın ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.' ifadelerinde bulundu.