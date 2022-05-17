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Adana'da bir ev sahibi, kiracısı tarafından 95 bin dolar dolandırıldı

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurye olarak evine çiçek getiren kişinin elindeki boş kağıda teslim tutanağı sanıp imzalayan kişiyi, 2 ay sonra kiracı 95 bin dolarlık senetle mahkemeye verdi.

Ekleme: 17.05.2022 - 20:36 Güncelleme: 17.05.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Adana'da bir ev sahibi, kiracısı tarafından 95 bin dolar dolandırıldı
dana'nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şükran Candan'ın arsasına iki bloklu bir site inşa edildi.

Candan, bu siteden 5 daire aldı. Dairelerden birini satan Candan, 3'ünü ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B.'ye (45) aralık ayında kiraladı. Halil B., sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı.

Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti. Halil B. de ocak ayında Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek, evden ayrıldı.

Çiçek teslimini imzaladı, hayatı karardı
Şükran Candan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evine çiçek geldi. Candan, çiçeği alırken kendisine uzatılan boş kağıda imza attı. Üzerinde isim bulunmayan çiçeği eve koyan Candan, çocuklarına kendilerinin gönderip, göndermediğini sorunca aldığı olumsuz yanıtla paniğe kapıldı.

Çiçekçiye ulaşan Candan ailesi, annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı istedi. Candan ailesine, imza attığı öne sürülen kağıt verildi.

Evden çıkan kiracısı eve gelince gerçek ortaya çıktı
Halil B.'nin sevgilisi Nuray F., nisan ayında Şükran Candan'ın evine kahve içmeye geldi. Nuray F., barıştığını söylediği Halil B.'nin insanları dolandırdığını belirtirken, 'Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?' diye sorunca şüpheye kapıldı.

Candan, 25 Nisan'da kızı ile birlikte 'E-Devlet' uygulamasına baktı. Orada kendi adına açılan icra dosyasını gören Candan, durumu çocuklarına haber verdi.

95 bin dolarlık senetle 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi
DHA'nın haberine göre, avukata giden Candan ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran Candan'ın 1'i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi.

Halil B.'yi arayan aile, 'Ben annenize 95 bin dolar verdim' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup, karşı dava açtı.

candan, ailesiyle birlikte yaptıkları araştırmada Halil B. ile sevgilisi Nuray F.'nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığı yönünde bilgilere ulaştıklarını belirtti.

'Nuray bana 'Halil sana böyle bir senet yapmış, dikkat et' dedi'
Başından geçen olayları anlatan Şükran Candan, yetkililerden yardım isteyip suçluların hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi.

Candan, 'Eve bir çiçek geldi. Gelen kurye 'Buraya imza at' dedi. Ben de oğlum göndermiştir diye düşünüp imza attım. Sonra zaman geçti Nuray ile yanında Gökçe isimli bir kadınla yanıma geldi. Nuray bana 'Halil sana böyle bir senet yapmış. Dikkat et' dedi. Ben de kimseye imza atmadığımı söyleyip söylenilenleri dikkate almadım. Ancak daha sonra kızımı aradım ve E-Devlet'e baktık. Orada gerçeği gördük. Halil B.'nin bana senet yaptığını, bütün mal varlığıma da haciz koydurduğunu gördüm. Halil ve Nuray'ı aradım. İlk başta bilmiyor gibi konuştular sonra 'Haciz koymuşsun' deyince telefonu kapattılar' ifadelerini kullandı.

Adana da bir ev sahibi, kiracısı tarafından 95 bin dolar dolandırıldı #1

'Çok mağdurum, dolar senedi yapmışlar'
Bütün mal varlığında haciz olduğunu söyleyen Şükran Candan, 'Ben şimdi çok mağdurum. 5 dairem, motosikletin ve arabamda icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. Onun üzerine dolar senedi hazırlamış. Ben ne dolar gördüm ne de başka bir para aldım.' dedi.

'İcraları durdurduk'
İcrayı durdurmak için 150 bin lira para yatırdığını, o parayı da akrabalarından borç aldığını belirten Candan, '1 günün içerisinde o parayı bulduk, teslim ettik ve icrayı durdurduk. Benim oğlum Halil'i arayınca telefonda 'Ben annene 95 bin dolar teslim ettim' diyor. Benim Halil'den alacağım var, vereceğim yok. Bir an önce bunlar çözülsün. Benim gibi birçok insan mağdur. Birçok kişi geldi ve anlattı. Şu an dava sürüyor. Tek mal varlığım bu evler. Evlerde de çocuklarım oturuyor. Yardım bekliyorum.' diye konuştu.

Candan, avukatı aracılığıyla yapılan hacizler ve icra işlemlerine karşı Adana Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyadi tedbir talebiyle 'Menfi tespit ve kıymetli evrağın iptali' davası açtı.
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