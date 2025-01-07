Osman Gökçek bir skandalı daha ortaya çıkarmıştı! Mansur Yavaş'tan hala ses soluk çıkmadı

Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 6 Şubat depremi sonrası yaptığı alımlarda 60 bin kefen için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını, geri kalan 69 milyon TL'lik kısmın ise ceset torbalarına ayrıldığını iddia etti. Gökçek, bu rakamların yaklaşık 1 milyon 250 bin adet ceset torbasına denk geldiğini belirterek, “Bu torbalar kimler için alındı, şimdi neredeler?” sorusunu gündeme getirdi.

Osman Gökçek, Mansur Yavaş tarafından kendine bir dönüş yapılmadığını belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Osman Gökçek, açıklamalarında “Sorduğum hiçbir soruya Sn.Mansur Yavaş cevap vermedi bunun yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu açıklamanın üstüne vermiş olduğum cevabı sizlerle paylaşıyorum.” açıklamasını yaparak şu ifadelere yer verdi;Değerli takipçilerim, bugün vatandaşlarımızla buluşma günümüz. Ancak biraz önce Sayın Mansur Yavaş bir açıklama yapmış. Bu açıklamasının üstüne biz de bir cevap verme durumuna geldik. Kendisi demiş ki: “İddialar araştırılıyor ve bununla ilgili gerekli teftişler yapılacak.”Şimdi buradan sormak istiyorum. Konser olayları oldu. İki tane garibanın üstüne işi yıktınız. Teftişler başladı dediniz. Bu işin içinden sıyrılmaya kalktınız. Şimdi deprem sürecinde yapmış olduğunuz ihalelerdeki vurgunlar ortaya çıkınca yine aynı taktiği uygulayarak bu işin içerisinden sıyrılmaya çalışıyorsunuz.Aklıma şu soru geliyor: Sayın Mansur Yavaş, siz Ankara Belediye Başkanı değil misiniz? Hiçbir konudan haberiniz yok. Yoksa siz bostan korkuluğu musunuz? Bu konularla ilgili her ne olursa olsun “Teftiş yapıyoruz.” diyerek işi birilerinin üstüne yıkabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?Vatandaşımız deprem döneminde kolundaki bileziğini gönderdi. Küçücük çocuklar evlerindeki oyuncaklarını gönderdi. Siz ise ceset torbalarıyla, kefenlerin içini para doldurarak vurgun yapma peşine düştünüz. Şimdi “Teftiş başlatıyorum.” diyerek bu işin içinden sıyrılabileceğinizi mi zannediyorsunuz?Sizi savcılığa şikâyet ediyoruz. Peşinizi bırakmayacağız, Sayın Mansur Yavaş. Böyle bir cevap verme şekli yok. Versene kardeşim sayılarını! Versene aldığın birim fiyatlarını! Hadi karşılaştıralım diğer belediyelerle. Çünkü ortada kaç tane kefen var belli değil. Bir milyon iki yüz elli bin tane ceset torbası var mı? Yoksa kaç tane alındı? Fiyatları ne?Size bunları soruyorum. Kaçamayacaksınız. Peşinizdeyiz. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Verdiğiniz cevap da zaten bu işin içerisinde hangi büyük bir rezaletin olduğunu çok net olarak göstermiş. Niye? Çünkü insan, söylediklerimize cevap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ediyorsa demek ki bu işin içerisinde bir pislik var.Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben tekrar vatandaşlarımızla görüşmeye, sorunlarını çözmeye dönerken, Sayın Mansur Yavaş, siz de yaptığınız vurgunların hesabını vermek için arkadaşlarınızla bir araya gelin temennisinde bulunuyor, hepinize hürmetlerimi sunuyorum.Bir basın toplantısı düzenleyen Gökçek, Mansur Yavaş'ın deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar üzerinden rant elde etmeye çalıştığını öne sürmüştü. Gökçek tüm belgeleri savcılığa sunacağını açıklarken, ABB'nin pandemi döneminde de benzer usulsüzlüklere imza attığını belirtmişti. Ayrıca Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir suçlama yöneltti: “Mansur Yavaş'ı koruyan bir çete mi var? Bu sorunun yanıtı ortaya çıkarılmalı” dedi.Osman Gökçek'in açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Gökçek'in sunduğunu belirttiği belgeler kamu vicdanında derin bir sorgulamaya yol açarken, yargının atacağı adımlar merakla bekleniyor.