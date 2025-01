Katil İsrail askerleri için çember daralıyor! Siyonistlere dünyada artık rahat yok

İsrail'in 459 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 45 bin 885'e yükseldi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren soykırıma katılan İsrailli askerler için ise birçok ülkede yargı harekete geçmeye başladı.Adını 6 yaşında İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinli kızdan alan Hind Receb Vakfı, İsrail askerlerinin Gazze'den paylaştığı video ve fotoğrafları toplayıp, hareketlerini takip ederek dünya çapında yargılanmaları için girişimlerde bulunuyor.Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve geçen yılın şubat ayında kurulan Vakıf, Gazze saldırılarında yer alan İsrail askerlerinin izini sürerek adalet arıyor.Vakfın başvurusu sonucu Yuval Vagdani isimli askere tatil için gittiği Brezilya'da dava açıldı. Askeri İsrail elçiliği Arjantin'e kaçırdı.Pes etmeyen vakıf aynı asker için burada da suç duyurusunda bulundu ve ayrıca Arjantin'de bulunan bir diğer İsrailli asker için de suç duyurusu yapıldı.İsrail devlet televizyonu KAN'daki haberde 'Yedek askerler hakkında yaklaşık 50 şikâyette bulunuldu, bunların 10'u ilgili ülkelerde soruşturmaya dönüştü ancak şu ana kadar herhangi bir tutuklama olmadı' denildi.Yediot Ahronot gazetesindeki haberde ise 'Vakıf, aralarında İspanya, İrlanda ve Güney Afrika'nın da bulunduğu 10 ülkede çifte vatandaş olan 1000 İsrail askeri için tutuklama taleplerinde bulundu' ifadelerine yer verildi.Vakıf ayrıca Uluslararası Ceza Mahmesi'ndeki devam eden soykırım davasına da en az 1000 İsrailli askerin ismini ve karıştıkları savaş suçlarının belgelerini sundu.İsrailli kurumların Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve inovasyon programları kapsamında sağlanan finansmanla geliştirdikleri yapay zekâ destekli projelerin sivillerin 'gözetleme ve hedef alınmasında' kullanılması eleştirilere yol açıyor.İsrail'in sivilleri 'gözetleme ve hedef almak' için kullandığı 'Habsora', 'Lavender' ve 'Where is Daddy?' isimli yapay zekâ destekli teknolojilerin geliştirilmesinde AB fonlarının kullanıldığı tahmin ediliyor.Uzmanlar, bu teknolojilerin İsrail tarafından sivillere karşı 'yargısız infazlar için kullanıldığına' işaret ederek, bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtiyor.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile 'olası bir savaşa' hazırlıklı olması gerektiğini öne sürdü.Jerusalem Post gazetesine göre, Nagel Komitesi'nin güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği ileri sürüldü.Filistinli anne adayı Tahrir Husni al-Arian, İsrail ordusuna ait köpeğin ısırması sonucu karnındaki bebeğini kaybetti. Middle East Eye sitesinin haberine göre genç kadın 9 aylık hamileydi.