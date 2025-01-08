Roketsan'ın acı kaybı: Genç mühendis Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu! Dikkat çeken şüphe...

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta evinde ölü bulundu. Genç mühendisten uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Yücel'in evine giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Serdar Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yücel'in cenazesi memleketi Isparta''nın merkeze bağlı Sav kasabasında gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kitli olduğunu ve Yücel'in sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiğini tespit etti. Yücel'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyalleri mercek altına alındı.2018'de başladığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Yücel, Roketsan'a ilk adımını 2021 yılında stajyer olarak attı.Şubat 2022'de ilk önce yarı zamanlı, ekim ayında ise tam zamanlı yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayan Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası aydınlanacak.Yücel'in sodyum nitratı aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sipariş ettiği ortaya çıktı. Evde hırsızlık belirtisi gözlemlenmedi. Herhangi bir intihar notuna da rastlanılamadı.

Siber Suçlalla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de mühendisin ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Yücel'in borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Yücel'in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı. Yücel'in ölümünün intihar gibi gözükse de bütün ihtimaller üzerinde durulduğu kaydedildi.





