Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi fırsat penceresi açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdareciler Programı'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Bizim devlet anlayışımızın öznesi insandır, insanlık onurudur. Bu yüzden Türkiye umudun adıdır. Devlet milletin akıl ve iradesinin tecessüm ettiği bir yapıdır. Bizim devlet tasavvurumuz hiçbir zaman maddeye dayalı bir anlayış üzerine kurulmadı. Milletin hayır duası devletin en güçlü hazinesidir. Valilik devletin halka uzanan elidir.Sadece günlük hesaplar peşinde koşmak bize yakışmaz. Devlet geleneğimiz geleceği inşa eden bir anlayış üzerine kuruludur. Binlerce yıllık kadim devlet anlayışımız dünyaya örnek olacak bir birikimin taşıyıcısıdır. Türkiye, merkezi yönetim anlayışı bakımından önemli bir tecrübenin sahibidir. Adil, emin ve istikrarlı bir idare kabileyi milletimizin adeta doğuştan gelen özelliğidir. Tarihimiz bu gerçeğin sayısız örnekleriyle doludur.Mülki idare amirlerimize çok önemli görevler düşüyor. Valilerimizden öncelikli beklentimiz imkanları şehirlerimizin faydasına olacak şekilde kullanmasıdır. Yetim, öksüz ve kimsesizler başta olmak üzere devletin şefkatine muhtaç kimselerin yanında olmanızı istiyoruz. Her birinizden makam odalarına sıkışıp kalmamanızı, telefonlarınızı da gönlünüzü de vatandaşlara açık tutmanızı rica ediyorum.Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de 28 Şubat uygulamalarının günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur, millete karşı efendilik taslamanın meşru sayıldığı günler geride kalmıştır.Bölgemizde çok önemli meselelerin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Suriye'de yaşananlar bizi her açıdan ilgilendiriyor. 61 yıllık Baas diktatörlülüğünün çökmesi ile artık yeni bir döneme girilmiştir. Gün geçmiyor ki Baas rejiminin barbarlığına dair bir delil bulunmasın. Suriye'yi ziyaret eden ekiplerimiz sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor. Suriye'nin kendini toplaması için belli bir zamana ihtiyaç olduğu açıktır. Uluslararası toplumun daha fazla katkı sağlaması gerekmektedir.Ana muhalefet partisi genel başkanının 'Esad gitti sığınmacılar da gitsin' açıklaması tam bir kara cehalet örneğidir. Suriye'deki kardeşlerimize nasıl ev sahipliği yaptıysak bundan sonra da aynı hassasiyetle güvenli geri dönüşleri yöneteceğiz. Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız.