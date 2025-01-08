İzmir'de maaş krizi büyüyor! Otobüs şoförleri iş bıraktı

İzmir'de, belediyenin çalışanların maaşlarının 3'te birini yatıracağını açıklaması üzerine dün yaklaşık 25 bin işçi, bir günlük iş bırakmasının ardından yeni bir kriz daha patlak verdi. ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı. Öte yandan kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ dün tam gün iş bırakma eylemi yaptı.Bu kapsamda ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı.Eylem nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İşe gitmek için otobüs bekleyenler, duraklarda kalabalık oluşturdu. Bazı yolcular ise gecikme nedeniyle ESHOT personeline tepki gösterdi.Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerin aksadığı belirtilirken, istasyonlarda yoğunluk oluştu. Arızanın onarılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi yatması gereken işçi maaşlarının sadece üçte birini hesaplara yatırınca belediyede örgütlü sendika 7 Ocak'ta tam gün iş bıraktı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eylemi durdurma girişimleri de sonuçsuz kalınca sabah erken saatlerde bir araya gelen binlerce işçi sendika binasından Büyükşehir Hizmet binasının bulunduğu Basmane Meydanına yürüdü.İş bırakma eylemi nedeniyle 580 civarında otobüs de gün içinde seferlere çıkmadı.Kent genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları dururken İZBB sorumluluğundaki park bahçe ve rekreasyon alanlarının bakım temizlik, sulama ve onarım çalışmaları da yapılamadı.İdari birimlerde çalışan sendika üyesi personeller iş bıraktığı için belediyenin iç işleyişinde de ciddi aksamalar yaşandı.