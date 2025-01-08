Belediye duyurdu: Gassallar için toplu taşımalar...

Son günlerde sosyal medyada oldukça geniş bir yankı uyandıran Gassal dizisinin ardından, gassallara yönelik dikkat çeken bir uygulama başlatıldı.Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Sorgun Belediyesi tarafından atılan adım kısa sürede gündem olmayı başardı. Belediye, ilçede cenaze hizmetlerinde görev yapan gassallar için 2 gün süreli toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirildiğini duyurdu.Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu özel uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, gassalların toplum için üstlendiği görevlere dikkat çekerek, "Gassallarımız, özverili çalışmalarıyla toplumumuzda önemli bir yer tutuyor. Bu kampanya ile hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı ve günlük yaşamayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Dayanışmayı artırmayı bu adım, toplumumuza değer katacak bir şekilde oluşturacak" ifadelerini kullandı.SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA DUYURULDUSorgun Belediyesi, gasslara özel olarak başlattıkları uygulamanın duyurusunu ise resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.Belediye hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise, "Gassal dizisinin fenomen haline gelmesiyle birlikte, biz de gassal olan vatandaşlarımıza özel bir jest yapmak istedik. 2 gün süreyle toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat hakkı sadece ‘Gassal’ olan vatandaşlarımıza özel" ifadeleri kullanıldı.