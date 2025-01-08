Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 460 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 51 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 78 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının ise 109 bin 274'e yükseldiği aktarıldı.