Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye, havacılık tarihinde dikkat çeken başarılara imza atıyor...Türk savunma sanayiinin lider firmalarından Baykar, bir yeniliğe daha imza atarak havacılık tarihine altın harflerle kazındı.Son olarak Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile gerçekleştirdiği uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bayraktar TB2'nin elektronik destek sistemleriyle donatılmış yeni bir seviyeye ulaştığı vurgulanırken, şirketin ihracat başarıları da dikkat çekti.Öte yandan Bayraktar TB2 SİHA, bugüne kadar 33 ülkeye ihraç edilirken, Bayraktar AKINCI TİHA için de 9 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.Şirket toplamda 34 ülke ile anlaşma yaparak küresel pazardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.