Emekliler dikkat! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından merakla beklenen emekli maaşı zam oranı açıklandı.Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı ise yüzde 15,75 olarak belirlendi. Yapılan yüzde 15,75'lik artışın ardından en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL'ye yükseldi.Yaşanan artışın ardından, zamlı emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Yasal düzenlemeler ayın 17'sine kadar tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ocak ayında alabileceği paylaşıldı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, zamlı maaşların Ocak ayında ödenmesi için yasal düzenlemenin 17 Ocak'a kadar tamamlanması gerekiyor.Ancak, düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi ve onaylanması gibi süreçler göz önüne alındığında, bu tarihe yetişmesi mümkün görünmüyor.Eğer yasal süreç 17 Ocak tarihine kadar tamamlanmazsa, Ocak ayı maaşları ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmayacak. Zamlı maaş ödemelerinin, Şubat ayının ilk haftasında maaş farkı olarak hesaplara yansıması bekleniyor.