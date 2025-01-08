Meta'dan geri adım: Facebook ve Instagram'daki yapay zeka profilleri kaldırıldı

Meta, Facebook ve Instagram'da test ettiği yapay zeka profillerini kullanımdan kaldırdı. Bu profiller, kullanıcılar tarafından olumsuz tepkilerle karşılanmış ve eleştirilmişti.Meta, Eylül 2023'te yapay zeka tarafından oluşturulan profilleri Facebook ve Instagram'da test etmeye başlamıştı. Ancak, bu profiller kullanıcılar tarafından beklendiği gibi karşılanmadı.Yapay zeka profillerinin gerçekçi olmaması, spam içerikler paylaşması ve engellenememesi gibi sorunlar, kullanıcıların tepkisine neden oldu.Meta, yapay zeka profilleri deneyini sonlandırdığını ve bu profilleri platformlarından kaldırdığını açıkladı. Şirket, kullanıcıların yapay zeka profillerini engelleyememesinin teknik bir hatadan kaynaklandığını belirtti.Meta, yapay zeka profilleri deneyinin başarısız olmasına rağmen yapay zeka alanındaki çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Şirket, gelecekte yapay zeka destekli daha fazla özellik ve hizmet sunmayı planlıyor.