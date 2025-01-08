Bu köyde hastalanmak yasak! Kararname çıkartıldı...

İtalya'da çıkartılan bir kararname, duyanları şaşkına çevirdi.En yakın hastaneye 45 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, ‘acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı' yasakladığını açıkladı.Torchia, bu yasağı ‘şaka yollu bir provokasyon' olarak tanımladığını ve bu yasağın, bölge yöneticilerine yerel sağlık sistemine dair uyarıda bulunmaktan daha etkili olduğunu kaydetti.Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu akataran Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunu vurgulayarak, hastaneye giden yolların herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu ifade etti.