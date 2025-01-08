Bu köyde hastalanmak yasak! Kararname çıkartıldı...
Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, ‘acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı’ yasakladığını açıkladı.
İtalya'da çıkartılan bir kararname, duyanları şaşkına çevirdi.
TALİMAT VERİLDİ
En yakın hastaneye 45 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.
HASTALANMAK YASAK
Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, ‘acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı' yasakladığını açıkladı.
Torchia, bu yasağı ‘şaka yollu bir provokasyon' olarak tanımladığını ve bu yasağın, bölge yöneticilerine yerel sağlık sistemine dair uyarıda bulunmaktan daha etkili olduğunu kaydetti.
Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu akataran Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunu vurgulayarak, hastaneye giden yolların herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu ifade etti.