  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bu köyde hastalanmak yasak! Kararname çıkartıldı...

Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, ‘acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı’ yasakladığını açıkladı.

Ekleme: 8.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 8.01.2025 - 11:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Bu köyde hastalanmak yasak! Kararname çıkartıldı...
İtalya'da çıkartılan bir kararname, duyanları şaşkına çevirdi.

Bu köyde hastalanmak yasak! Kararname çıkartıldı...

TALİMAT VERİLDİ

En yakın hastaneye 45 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.

HASTALANMAK YASAK

Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, ‘acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı' yasakladığını açıkladı.

Bu köyde hastalanmak yasak! Kararname çıkartıldı...

Torchia, bu yasağı ‘şaka yollu bir provokasyon' olarak tanımladığını ve bu yasağın, bölge yöneticilerine yerel sağlık sistemine dair uyarıda bulunmaktan daha etkili olduğunu kaydetti.

Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu akataran Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunu vurgulayarak, hastaneye giden yolların herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu ifade etti.




Bu köyde hastalanmak yasak! Kararname çıkartıldı...