Samsung, Android'in Circle to Search özelliğini TV'lere getiriyor

Samsung, akıllı televizyonlarına Android telefonlardan tanıdığımız 'Circle to Search' özelliğinin benzerini ekliyor.'Tıkla Ara' adı verilen bu özellik, kullanıcıların TV ekranında gördükleri nesneler hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak.Tıkla Ara, kullanıcıların TV ekranında gördükleri nesneleri veya kişileri seçerek Google'da arama yapmalarına olanak tanıyor.Bu özellik, kullanıcıların izledikleri içerik hakkında daha fazla bilgi edinmelerini kolaylaştırıyor.Samsung, akıllı televizyonlarına 'Canlı Çeviri' adlı yeni bir özellik de ekliyor. Bu özellik, yapay zeka kullanarak TV ekranındaki yabancı dildeki metinleri gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor.Samsung, akıllı televizyonlarına 'Üretken Duvar Kağıdı' özelliği de ekliyor. Bu özellik, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla kendi duvar kağıtlarını oluşturmalarını sağlıyor.Bu yeni özellikler, Samsung'un akıllı televizyon stratejisinin bir parçası olan Samsung Vision AI platformu altında sunuluyor.Samsung Vision AI, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.Samsung, ayrıca CES 2025'te Neo QLED 8K QN990F adlı yeni bir akıllı televizyon modelini de tanıttı.Bu model, NQ8 AI Gen3 işlemcisi ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.