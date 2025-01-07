Vedat Işıkhan: En düşük emeklilik aylığı 14 bin 469 lira oldu

Aralık ayı enflasyonu açıklanınca SSK ve Bağkur emeklilerin maaşına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti."En düşük emekli aylığı" da aynı oranda artırıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.Bugün yapılan açıklama ile birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 1.969 lira zamla birlikte 14 bin 469 liraya çıktı.Düşük aylık alan emeklilerin maaşları 14 bin 469 liraya tamamlanacak ve aradaki fark da Hazine desteği ile tamamlanacak.En düşük emekli aylığı, gün sayısından, primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti.En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.2024’ün başında da 10 bin lira oldu. Temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkarıldı.Kök ücretleri 14 bin 469 liradan daha düşük olan emekliler bu rakamdan istifade ederek, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış olacak. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı alacak.En düşük emekli maaşı kanunla değiştirilecek. Bu sürecin de ocak ayı içinde bu gerçekleşeceği tahmin ediliyor.En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. 2024’ün başında da 10 bin lira oldu. Temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkarıldı.Yeni zam oranıyla önce kök aylıklar ve ek ödemeler hesaplanacak. Bu toplam tutar, belirlenen yeni taban maaşının altında kalırsa, maaşlar Hazine desteğiyle tamamlanacak. Böylece, tüm emekliler artıştan faydalanmış olacak.EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 469 TLKök maaşı 9 bin lira olan 14 bin 469 lira alacakKök maaşı 10 bin lira olan 14 bin 469 lira alacakKök maaşı 11 bin lira olan 14 bin 469 lira alacakKök maaşı 12 bin lira olan 14 bin 469 lira alacakKök maaşı 13 bin lira olan 14 bin 469 lira alacakKök maaşı 14 bin lira olan 14 bin 469 lira alacakKök maaşı 14 bin 400 lira olan 14 bin 469 lira alacakKök maaşı 14 bin 500 lira olan 16 bin 783,75 lira alacakKök maaşı 15 bin lira olan 17 bin 362,50 lira alacakKök maaşı 16 bin lira olan 18 bin 520 lira alacakKök maaşı 17 bin lira olan 19 bin 677,5 lira alacakKök maaşı 18 bin lira olan 20 bin 835 lira alacakKök maaşı 19 bin lira olan 21 bin 992,5 lira alacakKök maaşı 20 bin lira olan 23 bin 150 lira alacakKök maaşlar e-Devlet'ten öğrenilebiliniyor. SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına "4A Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklamak yeterli.