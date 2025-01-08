CHP’de yine taciz skandalı! İşe başlar başlamaz, kadınların hangisi evli, hangisi bekar diye sordu

Bursa Büyükşehir Belediyesinde geçen ay Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey tarafından işe alınan ve BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) metin yazarı ve tv sorumlusu olarak çalışmaya başlayan CHP'li Mustafa Buçan'ın, aynı birimde yaklaşık 2 yıldır muhabir olarak çalışan E.S.'yi taciz ettiği ortaya çıktı.Belediyede işe başladığı gün kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada Kılıçdaroğlu'yla birlikte fotoğrafları bulunan Mustafa Buçan iddiaya göre ilk iş gününden itibaren, çalıştığı birimdeki kadın personellerin hangilerinin evli hangilerinin bekar olduğunu öğrenmeye çalıştı. Buçan, bir süre sonra kanalda muhabir olarak çalışan E.S'yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.Genç kızın tüm sosyal medya paylaşımlarını peş peşe beğenen Mustafa Buçan, daha sonra DM'den genç kıza mesajlar yazmaya başladı. Mustafa Buçan gece 22.14'te genç kıza, 'Merhaba, rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana' şeklinde mesaj attı.Mesajlardan rahatsız olan genç kız Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engelledi. Ancak Buçan bu kez genç kıza telefondan mesajlar atmaya devam etti.'Merhaba yanlış bir şey mi dedim. Cevap vermedin. Beni İnstagramdan da sildin. Neyse canın sağ olsun' diye mesaj attı. Mustafa Buçan'ın mesajlarından rahatsız olan genç kız durumu amirlerine anlattı.Daha sonra sosyal medyada X platformunda 'Bursa belediyesinde taciz' şeklinde kendisinin ismi geçmeyen bir haber yayınlandığını belirten muhabir genç kız, 'O yayınlanan haberden sonra iş akdime son verildi' dedi.Kendisine gönderilen tebligatla 31.12.2024 tarihinde sözleşmesi feshedilen E.S. savcılığa giderek Mustafa Buçan hakkında suç duyurusunda bulundu.Genç kızı taciz eden Mustafa Buçan'ın ise bir süre izine ayrıldığı öğrenildi. Yaşadığı tacizi anlatan E.S. 'Göreve başladıktan hemen sonra numaramı istedi. Sonrasında görev tanımımda olmamasına rağmen sürekli olarak bana 'seninle çalışmak istiyorum' dedi.Benimle ilgisi olmayan bir kurguda bile ısrarla benimle çalışmak istiyordu. Sonrasında sosyal medyadan beni takip etmeye ve fotoğraflarımı beğenmeye başladı. 'Rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana' mesajları gönderdi. Rahatsız oldum ve engelledim.İşe ilk başladığı günlerde 'burada çalışan kadınların hangisi evli, hangisi bekar' diye soruşturduğu için mesafeliydim. Yöneticilerime durumu bildirdim, sonrasında sözleşmem feshedildi. Beni taciz eden kişi yüzünden bu şekilde işimden kovuldum. O kişiden şikayetçi oldum ve uzaklaştırma istedim' dedi.