Kaliforniya’nın kabus gecesi: Alevler ABD’yi yutuyor! Kıvılcımdan yangın felaketine

ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlere teslim oldu. Salı günü Los Angeles'ın lüks bir semtinde hızla büyüyen bir orman yangını çıktı. Kentin yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı.Yetkililer, uzun süreli kuraklığın ardından gelen güçlü rüzgarların aşırı yangın tehlikesi yarattığı uyarısında bulunarak, Santa Monica ve Malibu'nun kıyı yerleşim yerleri arasındaki Pasifik Palisades bölgesinde büyük bir alanın yandığını bildirdi.Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerini sardığı anlara ait amatör kamera görüntüleri ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.Pacific Palisades, birçok Hollywood yıldızına ev sahipliği yapıyor. Oyuncu James Woods, X sosyal medya hesabında, tahliye olabildiğini belirtti ancak evinin hala ayakta olup olmadığını bilmediğini ifade etti.Oyuncu Steve Guttenberg, KTLA televizyonuna yaptığı açıklamada, arkadaşlarının tahliye edilemediklerini, çünkü Los Angeles sakinlerinin arabalarını yolda bıraktıklarını aktardı.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, 'Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz' ifadelerini kullandı.Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, 'Tehlike sürüyor ' açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Yangının yayılması sonucu Los Angeles eyaletinde OHAL ilan edildi.