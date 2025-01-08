HMPV kabusu kapıda! Yeni bir pandemi mi geliyor?

İngiliz kaynaklardan alınan bilgilere göre, HMPV vakalarının artış gösterdiği bir ülkede Covid kısıtlamalarının yeniden uygulamaya konulduğu iddia ediliyor. Bu haberler, Covid-19 kısıtlamalarının başlangıcını hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü konuya ilişkin açıklamada bulundu.HMPV, insan metapnömovirüsü olarak bilinen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Bu virüs, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi hastalıklara yol açabilir. Hafif bir soğuk algınlığından zatürreye kadar çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.HMPV virüsüyle ilgili yapılan haberlerin ardından “Pandemi olacak mı?” sorusu gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HMPV virüsüyle ilgili herhangi bir endişe ifade etmedi.DSÖ sözcüsü Dr. Margaret Harris, Çinli yetkililerden alınan haftalık raporların ardından, mevsimsel grip, RSV ve HMPV'nin dahil olduğu akut solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını, ancak pandemi ihtimalinin şu an için düşük olduğunu belirtti.HMPV virüsü damlacık yoluyla bulaşır. Öksürme, hapşırma sırasında yayılan damlacıkların solunması, enfekte yüzeylere temas ve ardından burun, ağız veya gözlere dokunulması virüsün yayılmasında etkili olur.Çin'den gelen raporlar, Covid pandemisinin ilk dönemlerini hatırlatsa da uzmanlar mevcut durumda panik oluşturacak bir durum olmadığını ifade ediyor. HMPV, iyi araştırılmış bir virüstür ve test kapasitesi yaygındır.HMPV sezonu yoğun olsa da hastanelerde yalnızca çocuklar için geçici yoğunluklara neden olabilir. Ancak genel tıbbi altyapı için büyük bir tehdit oluşturmaz.