Trump’tan şoke eden paylaşım: Netanyahu, Washington’u savaşa zorluyor!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da şoke edici bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs'ın yer aldığı bir videoyu yayınladı.Sachs, Suriye ve Irak'ta çıkan savaşlardan İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi ve ABD'yi ağır eleştirilere tuttu.Sachs'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 1995'ten itibaren bir teori üzerinde çalışıyordu. Siyonist liderin teorisinde, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmak için onları destekleyen hükümetleri devirmek gerekiyordu. Bu nedenle de Netanyahu, ABD'yi Irak'la savaşa sürükledi.Sachs ayrıca ABD kamuoyunu savaşa ikna etmek için Washington'un çeşitli şeytani planlar yaptığını belirtti. Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu yalanını dünyaya inandırmak için odak grupları oluşturuldu.Bu gruplar, 2002 sonbaharında ABD yönetiminin Irak savaşını kendi halkına kabul ettirebilmek için yürüttüğü halkla ilişkiler stratejisinin bir parçasıydı.Sachs, Netanyahu'nun planlarının Irak'la sınırlı olmadığını aktardı. Barack Obama döneminde Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesi için ABD'nin çabalarından bahsetti.Sachs, 'Suriye'deki iç savaşta Rusya bölgeye müdahale etti. Evet, bu doğru. Peki, Obama'nın CIA'ye, Esad rejimini devirmesi için Moskova'nın müdahalesinden 4 yıl önce talimat verdiğini biliyor musunuz?' ifadelerini kullandı.Sachs bunlara ek olarak iki yüzlü ABD basınını da eleştirdi. Sachs, 'New York Times, CIA'in Beşar Esad'ı devirmek için aldığı başkanlık emri olan Timber Sycamore operasyonu hakkında kaç kez haber yaptı. 10 yılda sadece üç kez. Bu demokrasi değil. Bu bir oyun anlatısı.' sözlerini kullanarak ABD medyasını topa tuttu.Sachs, yeni hedefin İran olduğunu öne sürdü. Sachs, 'Netanyahu'nun saplantılı olduğu kesin. Bugün bile hala bizi İran'a karşı savaş açmaya zorluyor.Sachs, sözlerine şunları ekledi: 'Kusura bakmayın ama o derin ve karanlık bir pislik. Çünkü bizi bitmeyen savaşlara sürükledi ve ABD siyasetinde istediğini elde etti.'