İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaş krizi: İşçiler eylem yaptı

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler bir kez daha ayaklandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, maaşların belediyeye bağlı 29 şirkette bugün, 3 şirkette ise 3 gün sonra yatacağını açıkladı.DİSK Genel İş'e bağlı 1,2,3 ve 9 No'lu Şube Yönetim Kurulları bu karara itiraz etti.İtirazın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ'de tam gün iş bırakma kararı alındı.İşçiler, Genel İş İzmir Şubeleri önünde toplanarak Kültürpark Basmane Kapısı'na doğru yürüdü.Alkışlar ve sloganlar eşliğinde Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, daha sonra Kültürpark'a girerek 1 No'lu Hol'ün önünde toplandı.Alanda konuşma yapan Disk Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 'İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde çalışan emekçiler olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine ve İzmir halkına hizmet eden; gece-gündüz demeden, altyapısından üstyapısına, doğumdan ölüme kadar kesintisiz hizmet veren işçileriz. Ancak maaş ve sosyal haklarımızın ödemesini, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını zamanında alamayan işçileriz. Hazineden gelen belediye paylarında SGK ve vergi borçlarından dolayı kesinti yapılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının çözüm üretememesinden kaynaklı yıl sonu alacaklarımız olan ikramiye ve eğitim yardımı alacaklarımız ödenmemiştir' dedi.Ercan Gül, 'Bizler sosyal haklarımızın ödemelerinin ivedi bir şekilde yatırılmasını beklerken maalesef tarihinde bir ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce emekçinin maaş ödemelerinde sıkıntı ile karşı karşıya kalınmıştır' diye konuştu.DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da 'Belediyelerin mevcut ekonomik koşullar altında zorluk yaşadıklarının farkındayız. Ancak, çalışanların alın teri kutsaldır ve bu kutsal hak hiçbir gerekçeyle ihmal edilemez. Belediyeler, bütçelerini işçilerin haklarını gözeterek yeniden planlamalı ve emekçilerin ücretlerini eksiksiz ve zamanında ödeyebilmek için acil çözümler üretmeli' diye konuştu.