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İstanbul’da 1 Mayıs Taksim’e çıkan yollar kapandı!

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

Ekleme: 1.05.2022 - 10:00 Güncelleme: 1.05.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 1 Mayıs Taksim’e çıkan yollar kapandı!İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binlerce polis önemli meydanlarda giriş ve çıkışları kontrollü olarak denetliyor. Taksim Meydanı'na Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alan 9 sendikanın çelenk bırakmasına izin verilecek. Onun dışında yapılacak etkinliklere ise izin verilmeyecek. Taksim Meydanı'na çıkan yollar sabahın erken saatlerinde kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurmuş ve alternatif güzergahlar önermişti. Yapılan o duyurunun ardından sabah saat 06.00'dan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yolları bariyerlerle kapatan polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili de bir duyuru yayınladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüö etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle: Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.
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