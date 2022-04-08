Mavi Vatan'da Türk fırtınası!

Türk donanması Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salacak. Bu yıl Karadeniz'de gerçekleştirilecek tatbikata SİHA'lar da katılacak.MAVİ VATAN'A TÜRK DAMGASITürk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 yılı tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen tatbikat bu yıl Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de gerçekleştirilecek.SİHA'LAR DA YER ALACAKTatbikata 22 savaş gemisi, havada yakıt ikmali, istihbarat uçakları, helikopterler, SİHA'lar, SAS ve SAT komandoları ile kimyasal, biyolojik ve nükleer timi de katılacak.Tatbikatta çeşitli jenerik senaryolar canlandırılacak. Türk donanması kabiliyetlerini sergileyecek.Belirlenen hedeflere yönelik Türk gemileri taarruz gerçekleştirecek.21 Nisan'a kadar hava, kara ve deniz kuvvetleri operasyonel güçlerini bir kez daha sergileyecek.MAVİ VATAN NEDİR?Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan doktrin.MAVİ VATAN NERESİ?Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz'i mavi vatan olarak görüyor. Yıllardır Akdeniz'deki mücadelemizin sonucunda bize çizilecek sınırları, dayatmaları asla kabul etmiyoruz.Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 'Mavi Vatan'da çizilmeye çalışılan sınırları asla tanımıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir.' dedi.