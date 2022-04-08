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Mavi Vatan'da Türk fırtınası!

Mavi Vatan 2022 tatbikatı için geri sayım başladı. Donanmanın Türk sularında fırtına kopartacağı tatbikata kara, deniz ve hava unsurları katılacak. 22 savaş gemisi 11 Nisan'da bağlı oldukları limanlardan demir alacak.

Mavi Vatan'da Türk fırtınası!
Ekleme: 8.04.2022 - 12:05 Güncelleme: 8.04.2022 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Mavi Vatan'da Türk fırtınası!
Türk donanması Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salacak. Bu yıl Karadeniz'de gerçekleştirilecek tatbikata SİHA'lar da katılacak.

MAVİ VATAN'A TÜRK DAMGASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 yılı tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen tatbikat bu yıl Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de gerçekleştirilecek.

Mavi Vatan'da Türk fırtınası!

SİHA'LAR DA YER ALACAK

Tatbikata 22 savaş gemisi, havada yakıt ikmali, istihbarat uçakları, helikopterler, SİHA'lar, SAS ve SAT komandoları ile kimyasal, biyolojik ve nükleer timi de katılacak.

Tatbikatta çeşitli jenerik senaryolar canlandırılacak. Türk donanması kabiliyetlerini sergileyecek.

Mavi Vatan'da Türk fırtınası!

Belirlenen hedeflere yönelik Türk gemileri taarruz gerçekleştirecek.

21 Nisan'a kadar hava, kara ve deniz kuvvetleri operasyonel güçlerini bir kez daha sergileyecek.

Mavi Vatan'da Türk fırtınası!

MAVİ VATAN NEDİR?
Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan doktrin.

Mavi Vatan'da Türk fırtınası!

MAVİ VATAN NERESİ?
Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz'i mavi vatan olarak görüyor. Yıllardır Akdeniz'deki mücadelemizin sonucunda bize çizilecek sınırları, dayatmaları asla kabul etmiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 'Mavi Vatan'da çizilmeye çalışılan sınırları asla tanımıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir.' dedi.

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Mavi Vatan'da Türk fırtınası!
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