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Anadolu Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Anadolu Çorbası Tarifi

Anadolu çorbası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında çorbası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, Anadolu çorbası nasıl yapılır? Anadolu çorbası tarifi nedir? Anadolu çorbası kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.04.2022 - 15:21 Güncelleme: 8.04.2022 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Anadolu Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Anadolu Çorbası Tarifi
Anadolu çorbası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İftara farklı çorba tarifleri denemek isteyenler tarafından oldukça sevilecek olan bu çorbanın sağlık açısından da yararlıdır. Bu nedenle Anadolu çorbası nasıl yapılır ve Anadolu çorbası tarifi nedir soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Tok tutan özelliği sayesinde diyet için de oldukça uygun çorba tarifleri arasında yer almaktadır. Anadolu çorbası nasıl yapılır ve Anadolu çorbası tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Anadolu Çorbası Tarifi İçin Malzemeler Nelerdir?


Anadolu çorbası için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Farklı çorba tarifleri denemek isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında Anadolu çorbası nasıl yapılır ve Anadolu çorbası tarifi nedir soruları yer alıyor. İftar için oldukça sağlıklı ve lezzetli bir çorba olan bu tarif oldukça popüler hale geldi. İşte Anadolu çorbası tarifi için gerekli malzemeler;

2 yemek kaşığı kırmızı mercimek
3 yemek kaşığı yeşil mercimek
2yemek kaşığı pirinç̧
2 yemek kaşığı bulgur
1,5 lt su

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un

Sosu için;

1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı ucuyla karabiber
1,5 tatlı kaşığı kuru nane


Anadolu Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Anadolu Çorbası Tarifi

Anadolu Çorbası Nasıl Yapılır?


Anadolu çorbası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Anadolu çorbası nasıl yapılır ve evde kolay Anadolu çorbası tarifi yer alıyor. Anadolu çorbası için gerekli malzemeleri tamamladıysanız tarifin yapılışına geçebiliriz. Öncelikle bakliyatları yıkayın. Ardından su ile birlikte yumuşaması için bekletin. Terbiyesi için yoğurt, yumurta ve unu iyice karıştırın. Kaynayan tencereden bir kepçe alarak terbiyeyle karıştırın. Ardından yavaşça çorbaya terbiyenizi ekleyin. Bu işlemi yaparken çorbanızı hızlı bir şekilde karıştırmaya dikkat edin. Bu sayede terbiye çorbaya çok daha güzel bir şekilde yedirilecek ve çorbanın kesmesi önlenecektir. Sosu için bir tavanın içine yağı ekleyin. Ardından küp küp doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Baharatlarını ilave ettikten sonra tencereye ekleyin ve karıştırın. Sıcak bir şekilde servis ettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.


Anadolu Çorbası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Anadolu Çorbası Tarifi

Anadolu Çorbası Kaç Kalori?


Anadolu çorbası kalori değeri de oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Anadolu çorbası kaç kalori sorusu yer aldı. 1 porsiyon Anadolu çorbasında yaklaşık 170 kalori bulunur. Bu nedenle gönül rahatlığı ile çorbanızı tüketebilirsiniz. Diyet sürecinde olanlar için de tok tutucu özelliği ile birçok uzman tarafından önerilmektedir

Anadolu çorbası nasıl yapılır ve evde kolay Anadolu çorbası tarifi hakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.


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