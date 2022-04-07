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Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Edirne'de asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlaması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen zift, sızarak yayıldığı ekili tarlalar ve yakınlarındaki dereyi siyaha bürüdü. Çevre kirliliğine neden olan tesisin yapılan incelemesinde Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı belirlendi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığını belirterek, idari süreç başlattıklarını söyledi.

Ekleme: 7.04.2022 - 14:45 Güncelleme: 7.04.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...
Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan bir asfalt şantiyesinin fuel oil havuzu dün henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtilen havuzdan sızan zift, geçtiği bölgedeki ekili buğday tarlaları ile yakındaki bir dereyi siyaha boyadı.

Çevre kirliliğine neden olan yakıtın sızıntısını durdurmak için dün iş makineleri ile yapılan çalışmada sızıntının önüne geçilip, bölgede temizleme çalışması başlatıldı.

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Temizleme çalışmalarının bugün de sürdüğü bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu komisyon incelemede bulundu. Yapılan çalışmalarda tesisin ÇED raporu bulunmadığı belirlendi.

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

'İDARİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR'

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, bakanlığın talimatıyla ve Edirne Valiliği'nin koordinesinde ekiplerin alanda inceleme başlattığını belirterek, şunları söyledi:

'Bitümlü malzemenin depolandığı yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesi ile birlikte zift malzemenin etrafındaki araziye yayıldığı gözlemlenmiştir.

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Söz konusu malzeme ivedilikle kuruyan, sertleşen bir malzeme olduğundan dolayı malzemenin ilerlemesi dar bir alanda olmuştur. Şu anda malzeme kurumuş durumda.

Arkada da gördüğünüz gibi araç ve gereçlerle malzeme sahadan kaldırılmaktadır. Çevre mevzuatı hükümleri gereğince de bertarafı yapılacaktır.

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Aynı zamanda il müdürlüğümüz olarak konunun takibindeyiz. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda daire başkanlarımız ekibimizle birlikte burada.

Konu üzerinde incelememizi ve tahkikatımızı yapmaktayız. Söz konusu olan tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçlerimiz başlamıştır. Bu alanla ilgili ivedilikle çalışmalar başlatılmış olup en kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirilmesi için çabalıyoruz.

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

En kısa zamanda arazi temizlenmiş bir şekilde hazır hale getirilmiş olacak. Araziden de görüldüğü gibi çok dar bir alanda yayılım gösteriyor. Malzeme zaten kendi özelliğinden dolayı kuruma ve sertleşme özelliğine sahip olduğundan dolayı sert bir malzeme haline gelmiştir. Bu alan çok kısa zamanda temizlenecektir.'

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

ZİFTİN ÜZERİNDE KALAN TARLA FARESİ KURTARILDI

Şantiye ekiplerinin çalışması sırasında zift kaplı zemin üzerinde bulunan bir tarla faresi de kurtarıldı.

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Zift temizliği yaptığı sırada fareyi fark eden kepçe operatörü kontak kapatıp kurtarmak için araçtan indi.
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