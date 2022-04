Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı'na katıldı. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefine ulaşacaklarını söyledi. Erdoğan 'AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir.' dedi. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun son sözlerinin hatırlatarak 'Bay Kemal faşist yüzünü ortaya koydu' diye ekledi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Kardeşliğin bereketi içierisinde geçen bu yılki Ramazan ayını teşkılatların çok iyi geçirmesinden mutluluk duyuyorum.2023 HEDEFİ İÇİN DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIZCumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'da hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir. Salgının gölgesinde geçen iki yılın ardından bu yıl camilerin dolduğu, gönüllerin şenlendiği bir Ramazan ayı yaşadık.Hamdolsun şu anda 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız.AK Parti'de görev üstlenmek milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir.AK Parti, 20 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarılarımızı geceli gündüzlü çalışarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bu donanıma sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen bu güvene layık olan gayreti ortaya koymaktır. Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.Vizyonumuzla 2053'ü de 2071'i de biz şekillendireceğiz.'İSTANBUL'UN KADERİNİ BİZ DEĞİŞTİRDİK'Bunun için günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız. İstanbul'da 1994'te yaktığımız meşaleyle bu şehrin kaderini biz değiştirdik.AK Parti'nin iktidara gelmesiyle aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Türkiye geliştikçe tüm bölgemizin dikkatini toplamaya başladı. Pek çok ülkede Türkiye'nin yerini haritada gösteremiyordu. Bugün başarılarını duymayan az kişiye rastlayabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadar ki belirleyicisi biz olduk.KILIÇDAROĞLU ZİHİNSEL KARANLIK YAŞIYORBay Kemal zihinsel bir karanlık yaşıyor. Akıllı sayaçlarla kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber. Ülkemizin bugünkü sorunlarını da çözeceğiz.Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı.İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetinizi gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri ömrü kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir.Biz her gün sınır ötesi operasyonların başarısı için çalışıyoruz. Dünyada barış için çalışıyoruz. Putin, Zelenski ve Guterres ile iki kez görüştüm.ALMANYA'YA 'KAVALA' TEPKİSİ!Almanya büyükelçisini biz dışişlerine çağırdık. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin menfaatine olan her şeyi engellemek. Bunların tek derdi sallanan altılı masalarını ayakta tutmak.'İBB'DEKİ PKK'LILARIN HESABINI HESABINI SORACAĞIZ'PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız. Bunların dek derdi ABD'ye şirin gözükmek için yabancı elçilerden aldıkları talimatı getirmek. Bunların tek derdi ülkenin menfaatine yapılan hangi iş varsa engellemek.