ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin Sacramento kentinde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDUABD'nin California eyaletinde bulunan Sacramento şehrinde Pazar sabahının erken saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirdi.GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜŞehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı görüldü, arka planda ise silah sesleri duyuldu.