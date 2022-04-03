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ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin Sacramento kentinde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Ekleme: 3.04.2022 - 15:39 Güncelleme: 3.04.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!
ABD'nin Sacramento kentinde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU

ABD'nin California eyaletinde bulunan Sacramento şehrinde Pazar sabahının erken saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirdi.

ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı görüldü, arka planda ise silah sesleri duyuldu.
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ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!
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