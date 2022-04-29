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Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı

Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı
Ekleme: 29.04.2022 - 19:34 Güncelleme: 29.04.2022 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAĞA ULAŞTI

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.
Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı
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