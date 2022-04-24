İngiliz basınından 'TÜRKİYE' provokasyonu!

Türkiye Rusya- Ukrayna hattında silahların susması için çağrılarını ve girişimlerini sürdürürken İngiliz basını Ankara ile ilgili akılalmaz bir iftira propagandasına sahne oldu. Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya gelerek ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu.TÜRKİYE'NİN AKTİF TARAFSIZLI POLİTİKASIAynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz' şeklindeki açıklaması, Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu.İNGİLİZ BASININDAN TEPKİ ÇEKEN GERÇEK DIŞI YAYINAncak İngiltere basınından The Times gazetesi başta olmak üzere İngiliz gazeteleri, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı. 'Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı' başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.UKRAYNA'NIN TÜRKİYE ÜZERİNDEN VURULDUĞU İFTİRASINI ATTILARFüzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Söz konusu haberde, 'Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda' denildi.