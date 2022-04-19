Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu

Rusya Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın AB yaptırımları çerçevesinde Rus tankerine el koyduğunu söyledi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise Ukrayna ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Savaş nedeniyle haftalardır devam eden Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili Yunanistan'dan yeni bir hamle gedi. Rusya Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın AB yaptırımları çerçevesinde bir Rus tankerine el konduğu söylenildi.RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMAÖte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ise bir son dakika açıklamasında bulunarak, Ukrayna'ya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü söyledi.Ayrıntılar geliyor...