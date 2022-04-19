  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu

Rusya Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın AB yaptırımları çerçevesinde Rus tankerine el koyduğunu söyledi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise Ukrayna ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Ekleme: 19.04.2022 - 10:48 Güncelleme: 19.04.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Savaş nedeniyle haftalardır devam eden Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili Yunanistan'dan yeni bir hamle gedi. Rusya Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın AB yaptırımları çerçevesinde bir Rus tankerine el konduğu söylenildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ise bir son dakika açıklamasında bulunarak, Ukrayna'ya ait bir savaş uçağını düşürdüğünü söyledi.

Ayrıntılar geliyor...
Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
ABD'li gazetecinin tuzağı ortaya çıktı! Türk askeri operasyonlarını hedef almış! Dikkat çeken FETÖ detayı...
Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: 'İhtiyaç durumunda bana ulaş'
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Saldırıya geçen Rus ordusunun hedefindeki dört bölge: Ülke ile bağını kesecekler
İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda
Gençler istedi Başkan Erdoğan yaptı! Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi!
CHP Genel Merkezi’nde kayıp hediye skandalı
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 şüpheliye gözaltı kararı
Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP desteğiyle örgütleniyor!
Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Üsteğmen Ömer Delibaş Pençe Kilit operasyonunda şehit düştü
Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap
Bakan Murat Kurum'dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu!
İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Galatasaray ikinci yarıda açıldı! Aslan, Yeni Malatyaspor karşısında moral buldu…
Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunu kaybettiğini duyurdu
SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi