Suda sistematik soyguna isyan! CHP'li belediyeler halkı bezdirdi: Vurgun büyük: İstanbul, İzmir, Ankara...

Son dönemde vatandaşın en büyük gündemlerinden biri su faturaları oldu. Öyle ki yıllar boyunca elektrik faturasının üçte biri ya da yarısı oranında gelen su faturaları şimdi elektrik faturalarını solladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Van gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar gelen su faturaları karşısında isyan bayrağını açtı.İstanbul'da göreve gelmeden önce zam yapmayacağı yönünde beyanat veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde suyun metreküp fiyatına yüzde 837, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde ise suyun metreküp fiyatı yüzde 1018 zamlandı. Antalya'da son iki ayda su faturası ikiye katlandı. Sayacın geç okunması da su faturalarını daha da şişirdi.Su faturalarında kullanım oranı arttıkça metreküp fiyatları da değişiyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı su tarifesine göre, 0-15 metreküp aralığındaki su kullanımında metreküp fiyatı 37.92 TL. Bu fiyat su kullanımına göre kademeli olarak artıyor.16-30 metreküp arasında birim fiyat 57.78 TL'ye, 31 ve üzeri metreküp kullanımında 83.55 TL'ye çıkıyor. Yani su kullanım oranı belirli bir metreküpü aştığında fiyat da otomatik olarak katlanıyor. Bu durumu da fırsata çeviren büyükşehir belediyeleri, 30 günde okunması gereken su sayacını 40-45 güne uzatıp kullanım oranını yükselterek metreküp birim fiyatının da artmasına yol açıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de benzer sorunlardan vatandaş bıkmış durumda. Aynı metreküp su kullanımı olan bir vatandaşın üç ay arayla gelen su faturasına isyanı şu şekilde: 'Antalya ASAT sözleşme no 3111015994 numaralı sayaçta Mayıs 2024'te 11 ton su 180 TL iken, Temmuz 2024'te aynı 11 ton suya 376 TL fatura geldi.Antalya Büyükşehir'in web sitesinde ASAT Genel Müdürü'nün açıklamasında 20 tona kadar olan suda zam yapılmadı diye açıklaması olduğu halde faturam bu şekildedir. Ya ASAT Müdürü bir şey bilmiyor ya da yanlış yönlendiriliyor.'Son dönemde artan su faturaları nedeniyle vatandaşlar sosyal medyanın yanı sıra Şikayet.var, Ekşi Sözlük gibi platformlarda da isyan ediyor. Örneğin Şikayet.var'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden bir vatandaş, şu ifadeleri kullanıyor: 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi suya fahiş zam yapıp bir de vatandaşı ciddiye almaz tavırlar sergiliyor.Temmuz ayı su faturası 14 metreküp için 248 TL ancak ağustos ayı faturası 13 metreküp olmasına rağmen 478 TL. Hem suya 15 Temmuz itibarı ile yüzde 58 zam yaptıklarını hem de katlamalı fiyat kademesini 15 metreküpten 10 metreküpe düşürdükleri yönünde açıklama yapıyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İki faturayı da ekte sunuyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum.'Su faturalarının en yüksek artış gösterdiği illerden biri İstanbul. Su faturası, elektrik faturasını katladı. Eskiden su faturası 100-150 TL arası, elektrik faturaları ise 250-300 TL gelirken, şimdi bu durum tersine döndü. Üstelik, suda bir üretim maliyeti bulunmazken, elektrikte üretim ve dağıtım maliyetine rağmen ortaya çıkan fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi.Şikâyet.var platformunda su faturası her ay artan bir vatandaş, '4. ayda 400 TL, 5. ayda 600 TL, 7. ayda 900 TL gelen fatura eylülde 2.100 TL'ye çıktı. Bu nasıl artış? Böyle giderse ithal edilen doğalgazı dahi geçecek' diyor. İstanbul'da faturayı artıran bir diğer hile de sayaç okuma...Buna tepki gösteren bir vatandaş ise şu ifadeleri kullanıyor: '30 günde okunması gereken su sayacı 40-45 güne çıktı çünkü suyu ne kadar çok kullanırsak o kadar yüksek birimden ödeyeceğiz. Bu da zammın üstüne gizli bir zam daha demektir. Bir zamanlar dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz diye eleştirenler, şimdi dışarıdan aldığımız akaryakıtın iki-üç misli fiyatına su satar oldular.'Su faturası elektriği geçen bir diğer il de Van. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü suya zam yaptı. Buna göre metreküp 22.36 TL'ye, kayıp su bedeli ise 26.13 liradan 27.13 TL'ye çıkarıldı. Su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini belirten Vanlılar, artışlara tepki gösterdi. Yüksek faturalar nedeniyle zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, temel ihtiyaçlara yapılan bu tür zamların hayatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.