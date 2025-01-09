iPhone için devrim! Siri baştan aşağı yenileniyor

Apple, sesli asistan uygulaması Siri'yi tepeden tırnağa yenilemeye hazırlanıyor. iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte Siri'ye ekran farkındalığı, uygulama bazlı kontrol ve kişisel bağlamı daha iyi anlama gibi önemli yenilikler eklenecek. Ancak Siri için en büyük yükseltme, iOS 19 sürümü ile gelecek gibi görünüyor.Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, Siri'nin gelişmiş büyük dil modelleriyle desteklenen ve ChatGPT benzeri özellikler sunacak, 'daha konuşkan' bir versiyonu üzerinde çalışıyor.Mark Gurman, iOS 19 ile Siri'nin daha karmaşık talepleri karşılayabileceğini ve kullanıcılarla daha doğal, karşılıklı diyaloglar kurabileceğini belirtti. Şu anda Siri, 'WhatsApp'tan mesaj gönder', 'Odamdaki ışıkları aç' gibi basit komutları yerine getiriyor, ChatGPT benzeri bir sohbet botu gibi davranmıyor. Dolayısıyla Siri ile sohbet edemezsiniz, sadece belli işlemleri yaptırabilirsiniz.iOS 19 ile Siri, sadece komutları yerine getiren bir asistandan çok, bir sohbet ortağı gibi davranacak. Örneğin Siri ile uzun süreli bir diyalog kurabileceksiniz ve asistan, önceki konuşmaları hatırlayarak bağlama uygun cevaplar verebilecek.Apple'ın, yenilenen Siri versiyonunu haziran ayında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ancak bu özelliğin kullanıcılara sunulması için biraz daha beklemek gerekecek. Gurman'a göre, yeni Siri, iOS 19.4 güncellemesiyle birlikte en erken 2026 yılının bahar aylarında kullanılabilir hale gelecek.Siri, Amazon Alexa ve Google Asistan gibi rakip sesli asistanlar karşısında zaten yetersizdi. ChatGPT ve Gemini gibi sohbet robotlarının yükselişi Siri'yi daha da geride bıraktı. iOS 18.4 ve iOS 19.4 güncellemeleri arasında yapılacak geliştirmelerle Siri'nin nihayet bazı anlamlı iyileştirmeler görmesi bekleniyor.