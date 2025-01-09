Ambulanslar tamamen değişiyor; İşte yeni rengi ve ismi

Sağlık hizmetlerinde büyük bir yenilik gerçekleşti.Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yapılan bu değişiklikle, hasta nakli yapan araçların artık 'ambulans' ifadesini kullanamayacağı belirtildi. Ayrıca, bu araçların rengi de beyazdan griye dönüştürüldü.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin ambulans işletmesi yapamayacağı açıklandı.Yeni düzenlemelere göre, kamu kurumları ve özel sağlık kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ambulans işletmesi yapması yasaklandı. Bu kapsamda, sadece yetkili kurumlar ambulans satın alabilecek. Ancak, ambulans alımları, kamuya hibe edilmek üzere yapılacaksa bu yasağa dahil edilmeyecek.Yönetmelik, ambulans servislerinin faaliyet gösterebilmesi için bazı önemli belgelerin tamamlanmasını zorunlu kılıyor. Ambulans servisleri, 'uygunluk belgesi' almadıkları takdirde faaliyete geçemeyecek.Yönetmelik, hastalar için gerekli sağlık personelinin yerinde bulunması gerektiğini de belirtiyor, bu nedenle stajyer öğrencilerin çalıştırılması yasaklanmış durumda.Ambulans servislerinde, hizmet süreleri boyunca çağrı merkezlerinde danışman hekim bulunması zorunlu kılındı. Ayrıca, ambulanslarda her zaman çalışır durumda kamera cihazları, mobil cihazlar ve araç takip cihazlarının bulundurulması gerekecek.Özel donanımlı ambulanslar ise Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından edinilebilecek. Bu araçların yıllık hizmet dışı kalma süresi ise 30 günü aşamayacak.Hasta nakil ambulanslarının üzerinde artık sadece 'hasta nakil' ibaresi yer alacak, 'ambulans' kelimesi kullanılmayacak. Bu araçlar, yalnızca acil tıbbi müdahale gerektiren hastalar için kullanılmayacak, ancak acil durum gelişirse flaşörler ve sesli uyarı sistemleri devreye girecek.Ayrıca, acil yardım ve yoğun bakım ambulansları beyaz renk olacakken, hasta nakil araçları gri renkte olacak ve bu araçlar üzerinde yalnızca mavi renk kullanılacak.Yönetmelikteki bir diğer önemli değişiklik, afet durumlarında kullanılan ambulans araçlarına dair. Bu araçlar, cenaze nakli ve sağlık tedbiri hizmetleri dışında kullanılmayacak. Ayrıca, kara ambulansları, yalnızca yeterlilik belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapacak. İl dışı sevkler ancak gerekli şartlar altında yapılabilecek.