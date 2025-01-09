Yunanistan’da Mavi Vatan paniği! Tatbikat hazır ola geçirdi

Gözler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda. 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personelin katıldığı, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatta, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon (YÖM) Projesi kapsamında TCG Oruçreis, ilk kez tüm radarları, hava savunma sistemleri, yakın hava savunma silahları ve bütün sensörleri yerli ve milli sistemlerle donatılmış haliyle yer alıyor.Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda Mavi Vatan-2025 Tatbikatı öncesinde verilen brifingde, tatbikata ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı. Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiilî bir tatbikattır.Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir.Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından Genel Maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir' ifadelerini kullandı.Tatbikatın genel faaliyet planına ilişkin bilgi veren Tuğamiral Türkkan, '6 Ocak tarihinden itibaren gemilerin, üs limanlarından intikalleri ile başlayacak, 7-8 Ocak tarihleri arasında harekata hazırlık faaliyetleri, 9 Ocak tarihinde Marmaris Aksaz'a istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 10-11 Ocak tarihleri arasında liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek son safhada 14-16 Ocak tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri icra edilecektir' diye konuştu.Geniş çaplı tatbikat, Yunan medyasında da günlerdir manşetlere taşınıyor. Daha önce tatbikatı, 'Türkiye'nin gövde gösterisi' ifadeleriyle gündeme taşıyan Yunan medyası, bugün de yeni detaylara yer verdi.Yunan To Vima gazetesi, 'Mavi Vatan ne kadar korkutucu? Pilotlarımız hazır, donanmamız teyakkuzda' başlıklı analizinde, tatbikatın Yunanistan'da yarattığı etkilere dair önemli ipuçları verdi. 'Türkiye savaş uçakları ve savaş gemileriyle Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan tatbikatını gerçekleştiriyor. Yunan silahlı kuvvetleri, her türlü ihlale karşı hazır ol durumuna geçti' ifadelerine yer veren gazete, 'Türkiye'nin ihlallerine karşı hazırız' mesajıyla yaşanan paniği gözler önüne serdi.Kathimerini gazetesi, 'Yunan-Türk: Denizlerdeki güç dengesi' başlıklı analizinde Yunanistan'ın Ankara'nın yeni operasyonel yetenekleriyle başa çıkmak için karşı önlemler aldığını söyledi.Türk deniz gücünün hızla yükseldiğine yer veren Yunan gazete, tatbikatın 'Güven Artırıcı Önlemler (CBM) kapsamındakiler listesinde yer aldığı için Atina tarafından haftalardır yakından takip edildiği' ifadelerini kullandı.Capital, tatbikatı 'devasa' olarak nitelendirirken 'Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikata toplam 87 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 insansız hava aracı ve Denizaltı Kuvvetlerinin de aralarında bulunduğu 20 bin personel katılacak' detaylarına da geniş yer ayırdı.