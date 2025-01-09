İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla alay etti: Sesin çok detone

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine "Azmanbüs istemiyoruz" diye protesto eden vatandaşa alaycı bir şekilde "Ağabey sesin çok detone" şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu'nun bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP'li İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu, Adalar İlçesi'nde gerçekleştirilen Adalar Belediyesi Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı.Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Adalar'da 'azmanbüs' rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşları da azarlamayı ihmal etmedi.'SESİN ÇOK DETONE'İmamoğlu, 'Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Israrla yaptığınız bu protesto biçiminin gerçekten çok verimli bir protesto çalışması olmadığını söyleyeyim size' diyerek kendisini protesto eden vatandaşla alay etti.SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI:İmamoğlu'nun vatandaşlara karşı bu tavrına sosyal medyadan tepki yağdı.İşte o tepkilerden bazıları:*Kibire bak kibire yazık İstanbul'a*Aklıma geldi birden, atlara ne olmuştu?*Protestoya bile tahammül yok'AZMANBÜS' KRİZİ:İstanbul'un Adalar ilçesinde kullanıma sokulan elektrikli minibüslere tepki her geçen gün artıyor. Ada halkı 'azmanbüs' dedikleri elektrikli minibüs yerine daha önce kullanımda olan 'adabüs'lerle ulaşımın sağlanmasını istiyor.