Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı sayısı 46.000'i geçti geçti

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, son olarak 24 saat içerisinde 3 katliam daha gerçekleştirdi.Saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamalarda bulundu.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarında en az 70 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini belirten Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 46 bin 6'ya ulaştığını bildirdi.Bakanlık açıklamasında, devam eden saldırıda yaklaşık 109 bin 378 kişinin de yaralandığı belirtildi.Bakanlık, "İsrail güçleri son 24 saatte gerçekleştirdiği üç aile katliamında 70 kişiyi öldürdü, 104 kişiyi yaraladı" dedi.Ayrıca açıklamada "Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok kişi hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda" ifadelerine yer verildi.İsrail, BM Güvenlik Konseyi'nin derhal ateşkes çağrısı yapan kararına rağmen, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımcı savaşını sürdürüyor.Gazze'deki soykırımın ikinci yılı, uluslararası alanda giderek artan bir kınamaya yol açarken, yetkililer ve kurumlar saldırıları ve yardımların ulaştırılmasını engellemeyi, bir nüfusu yok etmeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak niteledi.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı.İsrail ayrıca Gazze'ye karşı yürüttüğü ölümcül savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.