Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! 'Barışa katkı sağlamasını temenni ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Aoun’ı yayınladığı mesajla tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da uzun süren siyasi krizin ardından cumhurbaşkanı belli oldu. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Joseph Aoun'un cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin açıklama yaptı.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Aoun'ı tebrik etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Joseph Aoun’u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin Lübnan’ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz” denildi.