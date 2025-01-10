Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma​ ve don​ ile birlikte pus ve yer yer sis​ bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının, Marmara​'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.5 günlük hava tahmin haritasına göre pazar günü itibarıyla kar yağışı yurdun batısında etkisini göstermeye başlayacak.Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlıEDİRNE °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluMANİSA °C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 6°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 12°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -4°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -4°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 5°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 14°CAz bulutluSİİRT °C, 15°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu