Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştiMHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun bahçesinde karşıladı. Görüşmenin 40 dakika sürdüğü öğrenildi.ZİRVENİN KONULARIErdoğan ve Bahçeli, yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile ilgili adımların değerlendirilmesi bekleniyor.Terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlardaki son durum ele alınacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, Meclis gündemi ile ilgili de fikir alışverişinde de bulunması bekleniyor.