WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

WhatsApp, geçtiğimiz Temmuz ayında Meta AI tarafından desteklenen özel chatbot'ların oluşturulmasını sağlayan AI Studio özelliğini test etmeye başlamıştı.Kullanıcıların çeşitli yapay zeka karakterleriyle iletişim kurmasına imkan tanıyan özellik, kademeli olarak kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise WhatsApp​, bu özelliği daha geniş bir kitleye ulaştırmak için uygulamaya Yapay Zekalar (AIs) adı verilen yeni bir sekme eklemeye hazırlanıyor.Yeni sekmenin, kullanıcıların kendi yapay zeka avatarlarını oluşturmasına izin verip vermeyeceği henüz netleşmedi. Ancak özellik, Instagram'daki AI Studio menüsünde yer alıyor.WhatsApp'a entegre edilecek bu yeni işlevle ilgili ayrıntıların ise önümüzdeki süreçte daha da açıklığa kavuşması bekleniyor.